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Корова пыталась проникнуть в парфюмерный магазин в Приморье

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Курьезный случай с коровой произошел в селе Михайловка в Приморском крае. Там покупательницей магазина «Жемчужина», который торгует парфюмерией и бытовой химией, стала корова. Сначала животное притормозило у коврика рядом с дверью, а потом попыталось проникнуть внутрь. Продавщица корову в магазин всё же не впустила.

Видеозапись инцидента уже появилась в социальных сетях. Пользователи активно комментируют увиденное: «Да нормально, телки любят этот магазин! Корова тоже хочет быть красивой и вкусно пахнуть!» — цитирует некоторые комментарии Vostokmedia.

Агентство уточняет, что животные в Приморье нередко попадают в истории. К примеру, в октябре 2017 года водитель малолитражки сбил корову на острове Русский.

Портал iz.ru 12 июня сообщил о том, что власти Болгарии решили не наказывать корову Пенку, которая паслась в Болгарии, а потом спокойно перешла через границу ЕС в Сербию.

Ее поймали болгарские пограничники, когда она захотела попасть обратно. Поскольку документов у животного не оказалось, пограничники решили, что Пенка пыталась сама себя незаконно ввезти в ЕС.

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