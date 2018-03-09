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Буйволу удалось отбиться от нападения трех львов

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Фото: РЕН ТВ
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В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как буйволу удалось спастись от трех львов. На ролике видно, как животное спокойно гуляет, не замечая, что его окружили хищники.

Львы сначала наблюдали за ним, дожидаясь, когда жертва подойдет ближе. Буйвол заметив их, сначала оцепенел, а потом бросился бежать. Трое хищников отправились в погоню. Им даже удалось зацепить несколько раз, однако буйвол не остановился и остался жив благодаря быстрому бегу.

В начале февраля в Национальном парке Крюгера в ЮАР буйволы отбили у прайда львов слоненка. Детеныш был у водопоя, когда его окружила стая хищников. Парнокопытные кинулись в атаку на львов, которые уже повалили добычу. В результате хищники вынуждены были спастись бегством.

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