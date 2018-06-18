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Слон Майкла Джексона сбежал из зоопарка Флориды

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Фото: Global Look Press/Vnoucek, F.
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Слон Али сбежал из незакрытого вольера в зоопарке города Джексонвилл, штат Флорида. Инцидент произошел в 12:20 по местному времени, о чем написали на странице зоопарка в Facebook.

Слона обнаружили в вольере для жирафов и слонов. Следуя протоколам безопасности, сотрудники зоопарка незамедлительно вернули Али в его собственный загон. Он пробыл вне своего места содержания около 20 минут. Никто из посетителей зоопарка или других животных не пострадал.

«Его содержатели смогли быстро и безопасно проводить Али назад в его загон с некоторым поощрением в виде еды», - говорится в сообщении.

Слон Али был передан зоопарку Джексонвилл в 1997 году. До этого он проживал на ранчо Neverland. Его владельцем был Майкл Джексон. Ранчо было куплено певцом в 1988 году. На его территории были построены парк развлечений, частный зоопарк и личная резиденция Джексона. Расходы на содержание Neverland составляли около $120 тыс.

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