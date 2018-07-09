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В Одессе начались совместные учения Украины и США

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Фото: Global Look Press/Nina Liashonok
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Совместные украинско–американские учения Sea Breeze 2018 начались в северо-западной части Черного моря, маневры пройдут в Николаевской и Одесской областях Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины, передает в понедельник, 9 июля, ТАСС.

По данным украинского оборонного ведомства, в учениях принимают участие более 2 тыс. военнослужащих из 19 стран, около 30 кораблей и летательных аппаратов.

Участники маневров, которые продлятся с 9 по 21 июля, отработают задачи, согласованные многонациональным штабом по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО, в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря.

7 июля флагманский корабль Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney вошел в Черное море для участия в маневрах. 

Ранее с теми же целями в акваторию Черного моря вошел американский ракетный эсминец USS Porter.

В заявлении Шестого флота США отмечается, что учения направлены на «обеспечение безопасности на море и укрепление региональной морской стабильности, а также улучшение подготовки военно-морских сил союзников и партнеров НАТО».

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