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Бойцовый пес напал на жителей Екатеринбурга из-за заснувшего хозяина

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В Екатеринбурге полицейские из табельного оружия подстрелили бойцового пса. Собака бросалась на людей, которые пытались помочь ее пьяному хозяину.

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов. По данным местных жителей, мужчина выгуливал стаффордширского терьера и неожиданно упал без сознания. Горожане попытались подойти к собаководу и помочь, но пес проявил агрессию. Он успел покусать нескольких человек, прежде чем на место прибыла полиция и скорая помощь. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие против пса. В больницу после происшествия были доставлены несколько человек, включая хозяина собаки. По данным медиков, мужчина был пьян и заснул на ходу.

По факту проявления агрессии собакой правоохранительные органы проводят проверку.

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