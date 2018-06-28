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Кафе на Камчатке оштрафовано за отказ пустить инвалида с собакой

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Мировой суд в Елизово Камчатского края оштрафовал кафе «Уют» и его администратора, за то, что в заведение не пустили инвалида с собакой-поводырем. Об этом в четверг, 28 июня, сообщала прокуратура Камчатского края.

«(Суд – ред.) с учетом позиции прокурора, назначил наказания в виде штрафов: юридическому лицу — 90 тыс. рублей, администратору — 2,5 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В мае 2018 года 41-летний житель Елизова Юрий Корабельников, являющийся инвалидом по зрению, вместе со своей знакомой пришел поужинать в кафе «Уют», расположенное в городе Елизово на улице Магистральной. Его, как обычно, сопровождал лабрадор — собака-проводник. Но администратор кафе отказался пускать собаку в помещение, не смотря на предъявленные документы и разъяснения наряда полиции, прибывшего по вызову Елизова.

Администратор и хозяин кафе раскаялись в содеянном только в прокуратуре, куда их вызвали на допрос по заявлению инвалида.

В соответствии с законодательством собаки-проводники отнесены к специальным средствам для ориентирования и являются техническим средством реабилитации, используемым для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности.

В декабре студентов с собаками-поводырями отказались пускать в рейсовый автобус в Ульяновске.

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