Семьи с детьми-инвалидами освободили от транспортного налога на Кубани

В Краснодарском крае установили налоговую льготу для родителей с детьми-инвалидами. Семья освобождается от уплаты транспортного налога, если ребенок проходит программу реабилитации.

Изменения внесены в региональный закон. Согласно поправкам, льгота вводится в отношении одной машины в семье мощностью до 150 л. с. При этом показания для приобретения автомобиля должны присутствовать в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида. Об этом пишут «Кубанские новости».

Для оформления льготы семьям нужно обратиться в налоговые органы с заявлением и документами, подтверждающими право на освобождение от налога.

Власти Краснодарского края уточняют, что нововведение коснется примерно 1,5 тыс. семей, проживающих в регионе.