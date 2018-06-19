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Семьи с детьми-инвалидами освободили от транспортного налога на Кубани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Краснодарском крае установили налоговую льготу для родителей с детьми-инвалидами. Семья освобождается от уплаты транспортного налога, если ребенок проходит программу реабилитации.

Изменения внесены в региональный закон. Согласно поправкам, льгота вводится в отношении одной машины в семье мощностью до 150 л. с. При этом показания для приобретения автомобиля должны присутствовать в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида. Об этом пишут «Кубанские новости».

Для оформления льготы семьям нужно обратиться в налоговые органы с заявлением и документами, подтверждающими право на освобождение от налога.

Власти Краснодарского края уточняют, что нововведение коснется примерно 1,5 тыс. семей, проживающих в регионе.

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