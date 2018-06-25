В Москве появится гостиница с номерами для инвалидов

В Москве появится новая гостиница на 207 номеров, 11 из них оборудованы для постояльцев с ограниченными возможностями. Общая площадь 12-этажного здания составит 9,7 тыс. кв. м.

По словам председателя «Москомстройинвеста» Константина Тимофеева, застройщик получил разрешение на строительство. Гостиница будет находиться по адресу: Летниковская улица, владение 13, передает сайт мэра Москвы.

На первом этаже отеля будет находиться лобби-бар, ресепшн и ресторан, на втором — переговорные залы и хозяйственные помещения. Номера разместятся с третьего по 12-й этажи. Также планируется обустройство парковки на 31 место.

24 июня стало известно, что в терминалах российских аэропортов появятся гостиницы для транзитных пассажиров и тех, чьи рейсы задержаны. Они предназначены для тех, кто ожидает самолета больше шести часов ночью или больше восьми — днем.