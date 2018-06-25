Прямой эфир

В Москве появится гостиница с номерами для инвалидов

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве появится новая гостиница на 207 номеров, 11 из них оборудованы для постояльцев с ограниченными возможностями. Общая площадь 12-этажного здания составит 9,7 тыс. кв. м.

По словам председателя «Москомстройинвеста» Константина Тимофеева, застройщик получил разрешение на строительство. Гостиница будет находиться по адресу: Летниковская улица, владение 13, передает сайт мэра Москвы.

На первом этаже отеля будет находиться лобби-бар, ресепшн и ресторан, на втором — переговорные залы и хозяйственные помещения. Номера разместятся с третьего по 12-й этажи. Также планируется обустройство парковки на 31 место.

24 июня стало известно, что в терминалах российских аэропортов появятся гостиницы для транзитных пассажиров и тех, чьи рейсы задержаны. Они предназначены для тех, кто ожидает самолета больше шести часов ночью или больше восьми — днем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порядка 1,5 тыс. гостиниц Москвы примут постояльцев во время ЧМ-2018
Гостиницы оштрафовали на 9 млн рублей за завышение цен перед ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017