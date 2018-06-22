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Ульяновские ветеринары впервые пересадят почку собаке

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Ульяновские ветеринары готовятся к первой в регионе операции по пересадке почки собаке. Пациентом станет десятимесячный щенок метиса овчарки по кличке Малыш.

Как сообщает пресс служба Симбирского центра ветеринарии, в которой будет проводиться операция, собака страдает от тяжелой почечной недостаточности. Консервативные методы лечения щенку не помогают, сообщает 1ul.ru.

Ориентировочная дата операции назначена на начало июля. Ее можно будет провести после полного обследования Малыша и донора. Ветеринары выражают мнение, что операция будет сложной, но они хорошо подготовлены.

Протоколы и алгоритмы трансплантации почки кошкам и собакам разрабатывались специалистами в течение трех лет.

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