Прямой эфир

Решение о продлении санкций ЕС против России вступит в силу 10 июля

0
Фото: Global Look Press/Stewart Kirby
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение Совета Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода вступит в силу 10 июля. Об этом говорится в сообщении Официального журнала ЕС.

Согласно данным на сайте журнала, соответствующее решение Совет ЕС принял 5 июля. Срок действия санкций истекает 31 января 2019 года.

«Европа должна вернуть свою красоту»
Министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас — о санкционной политике, кризисе Евросоюза, российских туристах и чемпионате мира по футболу

«Решение вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале Европейского союза», — указано в сообщении от 9 июля.

В документе уточняется, что руководство ЕС приняло такое решение после саммита объединения, в ходе которого Франция и Германия «проинформировали остальных глав государств и правительств о ходе реализации Минских соглашений». Лондон высказался за изменение механизма продления антироссийских ограничительных мер на год вместо 6 месяцев, однако другие страны не поддержали эту инициативу.

Экономические санкции Евросоюза затрагивают финансовый и энергетический секторы российской экономики, а также оборонную промышленность и производство товаров двойного назначения. В частности, российские компании, работающие в этих отраслях, не могут размещать акции на европейских рынках, а также претендовать на кредитование банков ЕС.

О решении стран Евросоюза продлить санкции против России стало известно еще 29 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британия не исключила новых мер против РФ из-за инцидента в Эймсбери
Володин призвал уходить от практики санкционных списков

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017