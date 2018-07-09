Решение о продлении санкций ЕС против России вступит в силу 10 июля

Решение Совета Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода вступит в силу 10 июля. Об этом говорится в сообщении Официального журнала ЕС.

Согласно данным на сайте журнала, соответствующее решение Совет ЕС принял 5 июля. Срок действия санкций истекает 31 января 2019 года.

«Решение вступит в силу на следующий день после публикации в официальном журнале Европейского союза», — указано в сообщении от 9 июля.

В документе уточняется, что руководство ЕС приняло такое решение после саммита объединения, в ходе которого Франция и Германия «проинформировали остальных глав государств и правительств о ходе реализации Минских соглашений». Лондон высказался за изменение механизма продления антироссийских ограничительных мер на год вместо 6 месяцев, однако другие страны не поддержали эту инициативу.

Экономические санкции Евросоюза затрагивают финансовый и энергетический секторы российской экономики, а также оборонную промышленность и производство товаров двойного назначения. В частности, российские компании, работающие в этих отраслях, не могут размещать акции на европейских рынках, а также претендовать на кредитование банков ЕС.

О решении стран Евросоюза продлить санкции против России стало известно еще 29 июня.