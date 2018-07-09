Прямой эфир

Фельдшеров «скорой» уволили в ЯНАО после отказа госпитализировать ветерана

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двух фельдшеров скорой помощи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) уволили после отказа везти 92-летнего ветерана в больницу. Такие меры приняты после проверки департамента здравоохранения и службы скорой помощи, сообщили в понедельник, 9 июля, «РИА Новости» в пресс-службе правительства ЯНАО.

Первую помощь усилят дефибрилляторами
Минздрав планирует разрешить использование прибора не только медицинским работникам

О том, что бригада «скорой» в течение трех часов отказывалась госпитализировать председателя городского совета ветеранов Великой Отечественной войны Владимира Николенко из Нового Уренгоя, сообщалось в начале июля.

Решение о госпитализации принял лечащий врач, а фельдшеры отказались везти мужчину в больницу, поскольку не хотели, чтобы «больной умер у них в машине».

После этого санитары уехали, не оказав помощи пациенту. При попытках вызвать «скорую» повторно родственники получали отказ.

«По результатам проверки и департамента, и службы скорой помощи единогласно принято решение, что в этой ситуации сотрудники должны были госпитализировать пациента. То есть в действиях врачей были нарушения», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

Служебную проверку проведут и в отношении старшего врача, долго согласовывавшую вопрос госпитализации Николенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режим работы скорой помощи усилят в Подмосковье на время ЧМ-2018
Сотрудники «скорой» в Саратове три года строили дачу для главврача

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017