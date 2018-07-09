Фельдшеров «скорой» уволили в ЯНАО после отказа госпитализировать ветерана

Двух фельдшеров скорой помощи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) уволили после отказа везти 92-летнего ветерана в больницу. Такие меры приняты после проверки департамента здравоохранения и службы скорой помощи, сообщили в понедельник, 9 июля, «РИА Новости» в пресс-службе правительства ЯНАО.

О том, что бригада «скорой» в течение трех часов отказывалась госпитализировать председателя городского совета ветеранов Великой Отечественной войны Владимира Николенко из Нового Уренгоя, сообщалось в начале июля.

Решение о госпитализации принял лечащий врач, а фельдшеры отказались везти мужчину в больницу, поскольку не хотели, чтобы «больной умер у них в машине».

После этого санитары уехали, не оказав помощи пациенту. При попытках вызвать «скорую» повторно родственники получали отказ.

«По результатам проверки и департамента, и службы скорой помощи единогласно принято решение, что в этой ситуации сотрудники должны были госпитализировать пациента. То есть в действиях врачей были нарушения», — сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

Служебную проверку проведут и в отношении старшего врача, долго согласовывавшую вопрос госпитализации Николенко.