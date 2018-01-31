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Сотрудники «скорой» в Саратове три года строили дачу для главврача

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Главный врач Саратовской станции скорой медицинской помощи в 2015-2017 годах привлекал подчиненных ему слесарей, сантехников, водителей и электриков к строительным работам на его личном дачном участке.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) РФ. В отношении главврача возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». 

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится на сайте СК. 

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