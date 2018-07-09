Трамп в видеоролике высмеял не веривших в его победу

Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в соцсетях видео, высмеивающее тех, кто не верил в его победу на президентских выборах в 2016 году.

Ролик длится 2,5 минуты. Он начинается с объявления Трампа о намерении баллотироваться в президенты. Далее идет нарезка из многочисленных высказываний людей, утверждавших, что нынешний глава Белого дома никогда не сможет стать президентом. Затем в ролике показаны кадры из эфира телеканала CNN в день выборов, где стремительно растет число отдавших голоса за Трампа избирателей, пока наконец все не заканчивается победой нынешнего главы государства.

They just didn't get it, but they do now! pic.twitter.com/9T50NupkDy — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2018

«Тогда они просто не поняли этого. Зато понимают сейчас», — прокомментировал американский лидер свою публикацию. При этом некоторые пользователи, посмотрев ролик, решили напомнить Трампу, что он набрал большинство голосов выборщиков от штатов, но уступил по числу голосов избирателей.

Ранее Трамп предсказал банкротство двух ведущих изданий Соединенных штатов.