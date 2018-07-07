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Трамп предсказал банкротство двух ведущих газет США

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что две ведущие газеты страны The New York Times и The Washington Post прекратят существование через семь лет. Такое мнение американский лидер высказал 7 июля в микроблоге Twitter.

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«Социальная сеть Twitter избавляется от фальшивых аккаунтов рекордными темпами. Будет ли это включать и аккаунты распространяющей ложные новости газеты страны The New York Times, а также выступающей в качестве пропагандистской машины компании Amazon газеты The Washington Post, которая постоянно ссылается на несуществующие, по моему мнению, анонимные источники. Они обе обанкротятся через 7 лет!» — написал Трамп.

В преддверии встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным он ответил на нападки СМИ, которые усомнились в его готовности к российско-американским переговорам. 

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