Трамп предсказал банкротство двух ведущих газет США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что две ведущие газеты страны The New York Times и The Washington Post прекратят существование через семь лет. Такое мнение американский лидер высказал 7 июля в микроблоге Twitter.

«Социальная сеть Twitter избавляется от фальшивых аккаунтов рекордными темпами. Будет ли это включать и аккаунты распространяющей ложные новости газеты страны The New York Times, а также выступающей в качестве пропагандистской машины компании Amazon газеты The Washington Post, которая постоянно ссылается на несуществующие, по моему мнению, анонимные источники. Они обе обанкротятся через 7 лет!» — написал Трамп.

В преддверии встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным он ответил на нападки СМИ, которые усомнились в его готовности к российско-американским переговорам.