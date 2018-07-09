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Трамп отметил отсутствие провокаций от Ирана против кораблей ВМС США

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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В 2018 году Иран ни разу не совершил провокационных действий в отношении кораблей военно-морских сил США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

На своей странице в социальной сети Twitter глава Белого дома заявил, что в 2015 году было совершено 22 провокации, в 2016-м — 36, а в 2017-м — 14. Однако с начала 2018 года не зарегистрировано ни одной провокации от Ирана.

1 июля представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи сообщил о заходе в Персидский залив американского грузового судна MV Cape Ray с химическими веществами на борту. По его словам, судно сопровождал военный корабль США.

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