Трамп отметил отсутствие провокаций от Ирана против кораблей ВМС США

В 2018 году Иран ни разу не совершил провокационных действий в отношении кораблей военно-морских сил США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

На своей странице в социальной сети Twitter глава Белого дома заявил, что в 2015 году было совершено 22 провокации, в 2016-м — 36, а в 2017-м — 14. Однако с начала 2018 года не зарегистрировано ни одной провокации от Ирана.

Iranian Harassment of U.S. Warships:



2015: 22

2016: 36

2017: 14

2018: 0



Source: @USNavy — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2018

1 июля представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи сообщил о заходе в Персидский залив американского грузового судна MV Cape Ray с химическими веществами на борту. По его словам, судно сопровождал военный корабль США.