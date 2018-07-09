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Цифровой сервис страхования дронов появится в России

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Фото: РИА Новости/Анна Огородник
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Минтранс планирует объединить госсистему учета гражданских беспилотных воздушных судов (БВС) с коммерческими сервисами страхования дронов. Пилотный проект запустит подведомственная структура ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» (ЗИТ).

Как пишут «Известия» со ссылкой на источники в авиационной отрасли, проект подразумевает создание и запуск цифрового сервиса страхования дронов. В рамках его реализации будет проведена массовая регистрация дронов и их владельцев, а также определен размер страховки и уровень ответственности при ее отсутствии.

В будущем помимо страховых услуг к платформе могут быть подключены такие опции, как онлайн-обучение внешних пилотов, подача и согласование плана полета дронов, ремонт и техобслуживание аппаратов.

Подробнее о сервисах страхования дронов читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сервисы страхования дронов переведут на «цифру»

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