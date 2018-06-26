Нелегальные пляжи будут выявлять в Тюмени с помощью дронов

МЧС использует беспилотники для исследования тюменских пляжей. С помощью дронов специалисты с воздуха ищут места несанкционированного отдыха.

Дроны используют в рамках акции «Вода — безопасная территория». Всего прибрежную территорию патрулируют девять аппаратов, некоторые из них способны производить съемку в ночное время. С помощью беспилотников сотрудники МЧС намерены выявлять места несанкционированного отдыха или стоянки маломерных судов. Об этом сообщает портал «Наш город» со ссылкой на NewsProm.ru.

Купаться тюменцам разрешено около санатория «Сибирь» и на озере Липовом. На остальных пляжах допустим отдых исключительно на берегу.