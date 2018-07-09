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В РПЦ назвали условия признания останков семьи Николая II

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Фото: РИА Новости
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Русская православная церковь не планирует признавать царские останки к 100-летию со дня расстрела императора Николая II и его семьи. Об этом заявил глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда в интервью газете «Известия».

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Он подчеркнул, что это произойдет не ранее завершения всех экспертиз — генетических, исторических, антропологических и криминалистических.

«Решение, скорее всего, будет приниматься на уровне архиерейского собора, в силу важности вопроса. Оно не будет приурочено к какой-то дате. Как многократно подчеркивал патриарх, в этом вопросе у нас нет права на ошибку», — сказал Легойда.

В настоящий момент известно, что генетическая экспертиза скелета, найденного в Екатеринбурге, подтвердила, что его ДНК совпадает с ДНК останков императора Александра III, который был отцом Николая II.

Напомним, осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. Позже СК России разрешил Русской православной церкви публикацию материалов следствия, экспертиза по которым завершена.

В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом предполагаемые останки были похоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга, однако тогда Русская православная церковь не подтвердила их подлинность.

В начале июля 2017 года глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Русская церковь заново сформулирует позицию в отношении найденных под Екатеринбургом предположительных останков семьи императора Николая II.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге во исполнение постановления исполкома Уральского областного совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, возглавлявшегося большевиками.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

«Христианство  это всегда подвиг»

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