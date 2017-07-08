Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриарха митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ заново сформулирует позицию в отношении найденных под Екатеринбургом предположительных останков семьи императора Николая II.

«Я не могу исключить, что Церковь признает эти останки подлинными, но это произойдет только в том случае, если будут обнаружены убедительные доказательства их подлинности, если экспертиза будет открытой и честной», - сказал митрополит в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Напомним, осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. Позже СК разрешил РПЦ публикацию материалов следствия, экспертиза по которым завершена.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге во исполнение постановления исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, возглавлявшегося большевиками.

В 2000 году РПЦ причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом предполагаемые останки были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга, однако тогда РПЦ не подтвердила их подлинность.