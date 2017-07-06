Чрезвычайно негативно оценила депутат Госдумы Наталья Поклонская откровенные кадры с ролями актера Ларса Айдингера, который сыграл Николая II в фильме «Матильда» Алексея Учителя. Как сообщает издание «Газета.ru», Поклонская призвала всех, кто шлет ей все новые «безобразные амплуа» Айдингера, больше не тратить свои силы впустую и не присылать ей одной эти «мерзкие подробности».

«Их должны увидеть те, кто в силу закона обязан надзирать за его соблюдением!» – добавила депутат. Напомним, недавно протоиерей Всеволод Чаплин предрек гибель России в случае выхода фильма «Матильда» в прокат.