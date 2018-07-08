Один человек погиб в результате стрельбы в Торонто

Неизвестные устроили стрельбу в ночь на 8 июля на улице в канадском городе Торонто. В результате инцидента погиб один человек.

Личность погибшего устанавливается, как и другие обстоятельства преступления, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV Television Network.

В настоящее время полиция не сообщает никаких подробностей о происшествии.

2 июля четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Торонто. Злоумышленники открыли огонь недалеко от центра города. Полиция разыскивает подозреваемых. Пострадавшие были госпитализированы.