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Один человек погиб в результате стрельбы в Торонто

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Фото: Global Look Press/Rene Johnston
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Неизвестные устроили стрельбу в ночь на 8 июля на улице в канадском городе Торонто. В результате инцидента погиб один человек.

Личность погибшего устанавливается, как и другие обстоятельства преступления, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV Television Network.

В настоящее время полиция не сообщает никаких подробностей о происшествии.

2 июля четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Торонто. Злоумышленники открыли огонь недалеко от центра города. Полиция разыскивает подозреваемых. Пострадавшие были госпитализированы.

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