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СК начал проверку после отравления 20 детей в лагере «Волна» в Ижевске

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Фото: пресс-служба СК РФ
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СК России по Удмуртской Республике начал доследственную проверку после отравления 20 детей в оздоровительном лагере «Волна», отмечается на сайте ведомства. Лагерь находится в Ижевске на 5-м км Якшур-Бодьинского тракта.

По версии следствия, признаки пищевого отравления у отдыхавших в лагере детей появились вечером 7 июля. Двоих из них доставили в больницу, где одному оказали медицинскую помощь.

Следователи осмотрели помещения лагеря, включая столовую, также они изъяли документацию. На момент происшествия в лагере находились около 130 детей. В настоящее время лагерь закрыли, и дети возвращаются домой.

С 8 по 9 июня более 60 воспитанников оздоровительного лагеря «Сосновый бор» в Свердловской области, а также двое вожатых были госпитализированы с признаками отравления. Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело. Позднее Роспотребнадзор выявил причину отравления.

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