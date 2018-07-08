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Утечка химиката произошла в грузовом терминале аэропорта Варшавы

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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В главном грузовом терминале международного аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве произошла утечка токсичного вещества. На месте работают пожарные и группы химического и экологического надзора.

Представитель столичной пожарной охраны Войчех Капчиньский сообщил, что эксперты сейчас выясняют, что это за вещество и каковы возможные последствия его утечки.

По данным ТАСС, в результате инцидента было эвакуировано 11 человек. Некоторые из них пожаловались на тошноту и головную боль. По предварительным данным, разлился фенилацетонитрил, хранившийся в 36 бочках.

Ранее сообщалось, что в американском штате Айова в результате крушения грузового состава произошла утечка 5,5 тыс. баррелей нефти. Отмечалось, что часть разлившейся нефти попала в близлежащие водоемы.

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