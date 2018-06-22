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При взрыве цистерн из-под горючего на Алтае никто не пострадал

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Емкости из-под горючего взорвались в городе Алейске Алтайского края. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, взорвались две цистерны из-под горючего, третья пострадала. Площадь пожара составила 70 кв. м. В настоящее время возгорание ликвидировано. Инцидент произошел на площадке для хранения зерна.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в Усолье-Сибирском в Иркутской области произошла утечка химикатов. На промплощадке на окраине города перевернулась цистерна с токсичным четыреххлористым кремнием.

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