При взрыве цистерн из-под горючего на Алтае никто не пострадал

Емкости из-под горючего взорвались в городе Алейске Алтайского края. В результате ЧП никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, взорвались две цистерны из-под горючего, третья пострадала. Площадь пожара составила 70 кв. м. В настоящее время возгорание ликвидировано. Инцидент произошел на площадке для хранения зерна.

По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в Усолье-Сибирском в Иркутской области произошла утечка химикатов. На промплощадке на окраине города перевернулась цистерна с токсичным четыреххлористым кремнием.