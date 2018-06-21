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Утечка химикатов в Усолье-Сибирском в Приангарье устранена

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС РФ
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Утечка химикатов на промышленной площадке на окраине Усолье-Сибирского в Иркутской области устранена. Об этом сообщил глава администрации города Максим Торопкин.

«Никакой паники нет. Мы дали сообщение, что всё устранено», — цитирует ТАСС Торопкина.

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Сообщается, что в 00:15 на промплощадке на окраине города перевернулась цистерна с химикатами. Предположительно, в ней находился токсичный четыреххлористый кремний. Жителям ближайших домов было рекомендовано не выходить из дома и не открывать окна.

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что с помощью бульдозера удалось поднять перевернувшуюся цистерну. Последствия ЧП ликвидировали более 100 специалистов.

Отмечается, что инцидент произошел на площадке бывшего предприятия «Усольехимпром», работа которого была приостановлена в конце 1990-х годов.

Ранее сообщалось, что более 20 человек в Азербайджане были госпитализированы с признаками острого химического отравления. Все отравившиеся работали на хлопковом поле. По предварительной версии, причиной могло стать химическое вещество, которое используется для борьбы с сорняками.

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