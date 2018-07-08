Американец завоевал титул UFC и повторил рекорд Макгрегора

Боец смешанного стиля Даниэль Кормье из США победил соотечественника Стипе Миочича и завоевал титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Поединок прошел 7 июля в рамках шоу UFC 226 в Лас- Вегасе, сообщает ТАСС.

Кормье стал вторым бойцом в истории UFC, который одновременно владеет титулами в двух весовых категориях. Также он является чемпионом UFC в полутяжелом весе. Ранее это удалось ирландцу Конору Макгрегору, который владел титулами в полулегкой и легкой категориях.

"Dreams can come true."



A storybook night for the NEW HW CHAMP. 🏆🏆 #UFC226 pic.twitter.com/ZXbr1k5mxF — UFC (@ufc) 8 июля 2018 г.

Бой между 39-летним Кормье и 35-летним Миочичем завершлися в первом раунде нокаутом. После боя Миочич поблагодарил болельщиков за поддержку, написав в Twitter, что «сегодня был не его вечер», но он чувствует себя хорошо.

Для Кормье это победа стала 21-й в карьере в смешанных единоборствах при одном поражении. Миочич одержал 18 побед в смешанных единоборствах с тремя поражениями.

В мае сообщалось, что первый в истории турнир UFC в России пройдет 15 сентября в Москве.