Американец завоевал титул UFC и повторил рекорд Макгрегора

Боец смешанного стиля Даниэль Кормье из США победил соотечественника Стипе Миочича и завоевал титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Поединок прошел 7 июля в рамках шоу UFC 226 в Лас- Вегасе, сообщает ТАСС.

Кормье стал вторым бойцом в истории UFC, который одновременно владеет титулами в двух весовых категориях. Также он является чемпионом UFC в полутяжелом весе. Ранее это удалось ирландцу Конору Макгрегору, который владел титулами в полулегкой и легкой категориях.

