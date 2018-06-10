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Нурмагомедов в следующем бое сразится с Макгрегором

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Фото: TASS/Zuma/Jason Silva
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Следующим соперником российского бойца Хабиба Нурмагомедова станет ирландец Конор Макгрегор. С таким заявлением выступил президент UFC Дана Уайт.

«Я думаю, Хабиб провел бы грандиозный бой с Конором. Это битва, которая должна состояться сейчас», — заявил Уайта.

Бой между россиянином и ирландцем, вероятнее всего, пройдет в Лас-Вегасе, пишет портал Sports Joe.

В ночь на 8 апреля Нурмагомедов победил американца Эла Яквинту на турнире UFC 223 в Нью-Йорке и стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона организации. На счету 29-летнего бойца 26 побед, из них 16 — досрочно.

Конор Макгрегор в настоящий момент проходит по делу о нападении на автобус, в котором находились участники UFC. Инцидент произошел 6 апреля на арене «Барклайс-центр» в нью-йоркском Бруклине. 

Вечером того же дня ирландец сам пришел в полицию, откуда его в наручниках доставили в здание суда. Его обвиняют в хулиганстве, сопровождавшемся нападением, и нанесении ущерба собственности. Однако суд Нью-Йорка решил выпустить его под залог до основного разбирательства.

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