Представители IT-бизнеса лидируют в списке Bloomberg самых богатых людей

Представители IT-бизнеса, среди которых глава Amazon Джефф Безос, основатель Facebook Марк Цукерберг и основатель Microsoft Билл Гейтс, лидируют в списке самых богатых людей по версии агентства Bloomberg.

На первом месте расположился Джефф Безос, состояние которого насчитывает $142 млрд, вторую строчку рейтинга занял Билл Гейтс с $94,2 млрд, а замыкает тройку лидеров Марк Цукерберг — $81,6 млрд.

В рейтинг индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI) вошли 500 мировых миллиардеров. Всего в список попали 24 россиянина, среди них 11 оказались в топ-100.