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Названы богатейшие семьи мира

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Информагентство Bloomberg составило рейтинг 25 самых богатых семей мира, чье состояние в общей сложности оценивается более чем в $1 трлн.

Первое место занял клан Уолтон, который владеет крупнейшей в мире сетью из 12 тыс. розничных магазинов Walmart. Их состояние оценивается в $151 млрд.

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Второе место досталось Фреду и Чарльзу Кохам с капиталом $99 млрд — сыновьям основателя корпорации Koch Industries. Компания занимается производством, торговлей, инвестициями, переработкой нефти, искусственными волокнами и пластмассами. Ее годовой доход составляет около $100 млрд.

Третье место заняли наследники основателя одноименной компании Френка Марса с $88 млрд. Компания Mars известена такими продуктами, как M&Ms, Milky Way и Mars.

Четвертое место поделили между собой три бельгийские семьи, владеющие крупнейшим производителем пива Anheuser-Busch InBev. Их состояние в сумме оценивается в $54 млрд.

Пятерку богатейших семей замыкают наследники основателя французского дома моды Hermеs. По оценкам агентства, их капитал составляет чуть больше $49 млрд.

Как отмечает издание, в список вошли только те семьи, наследство которых хотя бы раз передавалось от поколения к поколению.

Ранее в июне Bloomberg назвал самого богатого человека в России. Им оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин.

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