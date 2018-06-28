Forbes впервые составил рейтинг российских университетов

Журнал Forbes представил свой первый рейтинг российских вузов. Лидером стала Российская экономическая школа (РЭШ), на втором месте оказался РАНХиГС, на третьем — МФТИ.

Эксперты составляли рейтинг по десяти различным параметрам, в том числе по уровню и качеству образования, научно-исследовательской, международной, финансовой деятельности, а также карьерным перспективам учащихся. Кроме того, учитывался так называемый фактор Forbes, который учитывает количество предпринимателей, закончивших данный вуз.



Всего было оценено более 600 образовательных учреждений. Что любопытно, МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбГУ, являющиеся лидерами среди российских вузов в международных рейтингах, не вошли даже в пятерку лучших. Самый известный столичный университет расположился на шестом месте, петербургский — на 17-й строчке.

На четвертом месте рейтинга оказался Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». НИУ ВШЭ поставили на десятую строчку, РЭУ имени Г.В. Плеханова — на 16-е место.



В начале июня три московских учебных заведения возглавили список лучших российских вузов по версии рейтингового агентства RAEX. Ими стали МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».