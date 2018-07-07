Мосгоризбирком лишил 21 претендента статуса кандидата в мэры Москвы

Московская городская избирательная комиссия признала 21 претендента утратившими статус кандидата на должность мэра столицы. Они не предоставили в избирком необходимые для регистрации документы, передает ТАСС.

«При таких обстоятельствах для принятия решения о регистрации либо об отказе в регистрации 21 кандидату у Мосгоризбиркома оснований нет. Поэтому предлагается принять решение о признании их утратившим статус кандидата на должность мэра», — заявили в комиссии.

Ранее Мосгоризбирком подсчитала количество претендентов, отказавшихся от участия в выборах мэра столицы. 26 кандидатов, принявших такое решение, заявили об отказе публично или не представили вовремя документы.

Окончательные списки кандидатов будут утверждены 13 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.