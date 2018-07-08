Несмотря на дискуссии ученых и публицистов о том, что нынешний век глобализации, массовых миграций и социальных сетей привел к разрушению традиционных семейных связей (что отчасти правда), семья по-прежнему определяет повседневную жизнь большинства окружающих нас людей.

Если обратиться к результатам опроса, посвященного досугу наших сограждан, то можно увидеть, что свободное время россияне предпочитают проводить с семьей, любимым человеком или детьми, хотя могли играть в компьютерные игры, заниматься спортом или болеть за свою любимую команду. Правда, чемпионат мира по футболу и неожиданные успехи сборной России внесли свои коррективы в привычный досуг населения, с надеждой прильнувшего к телеэкранам.

Статистика же свидетельствует и о повышении среднего возраста вступления в первый брак среди россиян (27,6 лет у женщин и 31,6 — у мужчин), что идет в унисон с общемировым трендом. Но желаемый образ женщины в российском обществе по-прежнему вырисовывает в первую очередь жену и мать, а не карьеристку или чайлдфри. Другое дело, что постсоветские трансформации в сознании самих женщин трудно игнорировать: не отказываясь от семьи, они не хотят быть слабым полом, чаще отмечая желание быть независимыми и состоятельными (чем мужчины хотели бы их видеть). Более того, 45% наших соотечественниц уже морально готовы к президенту-женщине, в отличие от мужчин, которые, как и 20 лет назад, сопротивляются такой политической перспективе.

Еще один аспект семейных отношений — извечный вопрос отцов и детей — это повод для грусти. Менее 10% наших сограждан надеются на помощь своих детей после выхода на пенсию, возлагая свое содержание на государство (крестьянские помочи с безвозмездной соседской помощью, свойственные для дореволюционной России, давно в прошлом). Да и сами граждане честно признаются, что почтительность со старшими мало характерна для русского человека, в отличие от терпеливости, гостеприимства и открытости. После этого многим захочется поругать нынешнее молодое поколение, часто маркируемое «потерянным», однако их вины нет, если принимать во внимание, что представители любого поколения не растут как грибы после дождя. Они всегда — продукт своих предшественников и социальных реалий.

И в конце нельзя не сказать про верность, которую россияне, по собственным признаниям, более многих других благородных качеств ценят друг в друге. С супружеской верностью всё понятно — любовные измены своей второй половине по-прежнему остаются табу для большинства наших сограждан. К подобным изменам в России декларативно относятся негативнее, чем к разводам, добрачным отношениям или рождению детей вне брака. Однако верность себе самому важнее, без нее вряд ли удастся построить крепкую семью или взять на себя ответственность за пожилых родителей. Что она означает? Свободу от давления коллективных представлений, когда ты собираешься жениться или выйти замуж не потому, что «так надо» (вспомните советский фильм «Влюблен по собственному желанию»), а потому, что ты готов (а) взять ответственность за будущую семью, не перекладывая ее на государство.

Именно ответственность за благополучие близких россияне называют среди важнейших сторон семейной жизни (к которой многие просто оказываются не готовы). Но, несмотря на все трудности, граждане всех возрастов считают, что лучше жить в семье, чем одному. Главное, не быть одиноким среди самых близких!

Автор — социолог «Левада-центра»

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