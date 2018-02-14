У населения социологи часто ассоциируются с рейтингами (особенно в периоды предвыборной кампании, как сейчас), однако их поле деятельности широко и социология повседневной жизни волнует их не меньше электоральных предпочтений, а говорит о состоянии общества куда больше. Например, какие праздники любят и отмечают россияне? Общественное мнение демонстрирует, что Новый год и День Победы «самые-самые» для наших сограждан (символ новых надежд и символ национальной гордости соответственно), но гендерные праздники — 23 февраля и 8 Марта — также являются важными, обгоняя по популярности, например, День России или День народного единства.

Еще один неофициальный гендерный праздник — это День всех влюбленных, знают о котором практически все, но отмечает его только треть наших сограждан. Если приглядеться к данным, то можно увидеть, что этот праздник имеет скорее не гендерную, а возрастную специфику. 14 февраля — важное событие для молодых людей: среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет его собираются отмечать порядка 70%, в то время как среди россиян старшего возраста чествовать и одаривать вторую половинку в этот день будут не более 30%.

Влюбленность — удел молодых? Возможно, ведь две трети опрошенных среди молодежи без стеснения признаются, что влюблены, и этот «показатель влюбленности» у них в три раза выше, чем у россиян старше 55 лет (мужчины, кстати, оказались влюбчивее женщин, разрушая привычные гендерные стереотипы). Молодежь с интересом и радостью, по их собственному признанию, наблюдает за парочками, целующимися в общественных местах, в то время как у пожилых людей такие публичные проявления романтических отношений чаще вызывают возмущение, раздражение и стыд. Но не стоит сводить все к разнице поколений или к разнице между «советским» и «постсоветским» человеком в понимании идей брака, секса и отношений.

Если обратиться к субъективному потребительскому фактору, то увидим, что среди малообеспеченных россиян, которые едва сводят концы с концами, влюбленных в разы меньше, чем среди тех, кто может ни в чем себе не отказывать. И тут представители социальных наук сразу вспомнят пирамиду Маслоу, гласящую о том, что потребность в любви не будет актуализирована до тех пор, пока индивид не удовлетворит базовые физиологические потребности — в еде, тепле и безопасности.

Стоит ли удивляться, что молодые люди, не обремененные семьей и финансовыми хлопотами, находящиеся на этапе социализации с ярким периодом романтических отношений и поиска второй половины, с такой радостью готовы праздновать День святого Валентина. Реабилитировать «невлюбчивость» взрослых могут данные другого исследования «Левада-центра», согласно которому любовь (именно любовь, а не влюбленность!) со стороны второй половины чаще испытывают россияне старше 25 лет, а среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет каждый второй, напротив, затрудняется ответить на этот вопрос (и каждый пятый честно отметил, что настоящей большой любви в его жизни еще не было).

Исходя из вышесказанного, предлагаю людям взрослым простить молодежи излишнюю праздность и не сердиться на публичные выражения чувств. Тем более, как показывает социология, этот беспечный возраст с соответствующими моделями поведения и ценностями скоротечен. Молодым же людям пора начать прислушиваться к старшим, ведь им, скорее всего, придется пройти в жизни по похожему социальному пути.

Автор — социолог «Левада-центра»

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