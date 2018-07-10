Минстрой детализировал прямые договоры по оплате ЖКУ

При переходе на прямые договоры по оплате ЖКУ жители, минуя управляющую компанию, будут заключать с ресурсоснабжающими организациями (РСО) типовые соглашения. Минстрой разработал проект такого документа, он есть в распоряжении «Известий». Исключая из цепочки УК, потребители услуг ЖКХ и ресурсники подписываются под новыми обязательствами.

Минстрой подготовил поправки в постановление правительства о прямых соглашениях между собственниками квартир и ресурсоснабжающими организациями. Главное изменение — типовой договор управления, который будут заключать жители с РСО, если примут решение исключить управляющую организацию как посредника по оплате услуг.

РСО могут фактически начать выполнять функцию паспортного стола: устанавливать количество проживающих в квартире, если жилое помещение не оборудовано индивидуальными или общими приборами учета воды, электричества и газа. Раньше этим занималась управляющая компания, напомнила исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Жители при этом должны информировать РСО об увеличении или уменьшении числа проживающих не позднее пяти рабочих дней со дня произошедших изменений.

Договор также вводит обязанность для собственников докладывать обо всех случаях выхода приборов из строя. Прежде в законодательстве это не было формализовано.

— На основании этого договора можно вменять потребителю неисполнение обязательств, правда, пока правовые последствия не прописаны, — добавила эксперт.

Есть еще одна новелла: если требуется демонтировать счетчик, нужно известить об этом ресурсоснабжающую организацию не менее чем за два рабочих дня. При этом демонтаж и установку нового прибора необходимо проводить в присутствии РСО.

Вводится обязанность впускать в квартиру представителя РСО для поверки показаний счетчиков. Раньше, если человек не открывал дверь, ему просто пересчитывали плату по нормативным показателям. Фактически потребитель подпишет согласие пускать ресурсников в дом, что еще сильнее укрепляет позиции проверяющих сотрудников.

Для работников управляющих компаний и аварийно-диспетчерских служб прописан четкий алгоритм, как они могут попасть в квартиру. Предварительно необходимо позвонить хозяину, объяснить, зачем нужно обеспечить доступ в дом, согласовать время и ФИО сотрудника. У него должен быть бейдж и бахилы. Светлана Разворотнева полагает, что текст договора еще доработают и распространят эти требования на представителей РСО. По ее словам, «ЖКХ Контроль» получает информацию о случаях, когда мошенники попадают в дом под видом сотрудников коммунальных служб. Соблюдение формальностей становится защитой от этих проблем, считает она.

Потребитель теперь также должен будет возмещать расходы РСО на приостановку и возобновление коммунальной услуги. Раньше РСО делали это за свой счет, а потом взыскивали расходы с потребителей через суд.

— Сотрудник пришел, потратил время, привел двух понятых. Отключил энергопринимающее устройство, затем включил. Должник, который создал эту ситуацию, должен платить, — пояснил «Известиям» гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. Такая работа иногда опасна, бывают случаи рукоприкладства, подчеркнул эксперт.

Согласно документу Минстроя, собственников квартир могут обязать снимать показания счетчиков и передавать РСО ежемесячно, а не раз в полгода, как сейчас. Алексей Макрушин поддерживает это предложение. Он привел пример, когда житель утверждает, что не пользовался услугами ЖКХ, но по дому возник небаланс в виде 10 куб. м воды. В результате «лишние» объемы автоматически были отнесены к общедомовым нуждам (ОДН), УК в пределах нормативной платы «раскидала» их по другим гражданам, остальное погасила сама. А спустя полгода житель все-таки отчитался о 60 потребленных куб. м. Возникает вопрос, что делать с деньгами, возвращать ли их тем, кто заплатил за ОДН.

Закон о прямых договорах с ресурсоснабжающими организациями обсуждался несколько лет, и в 2018 году его подписал президент. Документ призван убрать посредника в виде управляющей компании, чтобы снизить задолженность перед поставщиками ресурсов. В рамках прежней схемы до РСО от управляющих компаний не дошла весомая сумма — на этот момент, по данным Минстроя, она составляет 250 млрд рублей.

Чтобы перейти на прямые расчеты, жители должны принять решение по одной или нескольким услугам на общем собрании собственников, а затем направить копию протокола ресурсоснабжающей компании и в орган госжилнадзора. В течение двух месяцев многоквартирный дом переведут на новую схему оплаты, пояснял замглавы Минстроя Андрей Чибис. Госжилинспекции будут мониторить платежную дисциплину управляющих компаний. Если обнаружится двухмесячная задолженность, органы госжилнадзора выдадут поставщикам коммунальных услуг предписания о переходе на прямые договоры по многоквартирным домам, которыми управляла компания-должник.