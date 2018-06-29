Меланья Трамп посетила центр содержания детей-мигрантов

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья в четверг, 28 июня, посетила центр содержания детей-мигрантов в Аризоне.

Первая леди посетила три комнаты, где содержатся дети, и побеседовала с ними по-испански, сообщает «РИА Новости».

У центра ее ждали протестующие против миграционной политики ее мужа активисты.

В центре содержится 121 ребенок, 33 из них — в возрасте до пяти лет, 61 — от шести до 11 лет.

26 июня округ Колумбия и 17 штатов подали иски против администрации президента США Дональда Трампа из-за политики разделения нелегальных мигрантов из Мексики с их детьми.

В документах проводимая политика насильственного разделения семей называется «жестокой и неправомерной», а принятый указ о приостановке данного процесса охарактеризован как «иллюзорный».