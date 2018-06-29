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ФАС предложила назначить единого регулятора рынка табака и вейпов

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Единый регулятор необходим рынку табачных изделий и вейпов, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Об этом говорится в предложениях антимонопольного ведомства, которые есть в распоряжении «Известий».

Сейчас полномочиями регулировки табачной отрасли наделены Минсельхоз, Минздрав, Минфин, Минпромторг, ФАС, Роспотребнадзор. Кроме того, полиция осуществляет контроль над выполнением антитабачных законов.

В ФАС считают, что отсутствие единого регулятора способствует несогласованности действий госорганов в отрасли. Это, к примеру, может привести к развитию серого рынка табачной продукции.

Эксперты считают, что никаких пробелов в контроле над табачной продукцией нет, и не видят необходимости что-то менять.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Табаку и вейпам предложили назначить регулятора

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