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Немецкий студент создал «подушку безопасности» для смартфонов

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Фото: Twitter.com
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Студент из Германии Филипп Френцель создал и запатентовал чехол для смартфона, который является настоящей «подушкой безопасности» для гаджета и сможет защитить корпус в случае падения.

Изобретение оборудовано датчиками, которые срабатывают при падении — в этом случае чехол «вбрасывает» четыре пружинящие ножки, благодаря чему гаджет не соприкасается с поверхностью, под каким бы углом он ни приземлился.

Идея пришла к молодому человеку после того, как его телефон разбился при падении, пишет сайт телеканала РЕН ТВ. Френцель разрабатывал чехол четыре года.

Ранее в июне одна из американских компаний представила беспроводные наушники SleepBuds, помогающие бороться с бессонницей.

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