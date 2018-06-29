Немецкий студент создал «подушку безопасности» для смартфонов

Студент из Германии Филипп Френцель создал и запатентовал чехол для смартфона, который является настоящей «подушкой безопасности» для гаджета и сможет защитить корпус в случае падения.

Изобретение оборудовано датчиками, которые срабатывают при падении — в этом случае чехол «вбрасывает» четыре пружинящие ножки, благодаря чему гаджет не соприкасается с поверхностью, под каким бы углом он ни приземлился.

Идея пришла к молодому человеку после того, как его телефон разбился при падении, пишет сайт телеканала РЕН ТВ. Френцель разрабатывал чехол четыре года.

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