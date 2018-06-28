Прямой эфир

В США может появиться 51-й штат

0
Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Конгресс США рассмотрит законопроект о принятии в состав государства острова Пуэрто-Рико. Соответствующий законопроект опубликован на сайте американского парламента. 

Документ был внесен представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон (имеет только совещательный голос) и еще 37 конгрессменами из Республиканской и Демократической партий.

Запустили исток
Где находится Эсватини и зачем страны меняют названия

В случае принятия закона в конгрессе должны будут создать спецкомиссию, которая займется решением проблем, связанных с вхождением Пуэрто-Рико в состав США. После этого парламент должен будет упразднить принятые ранее в отношении острова законы. Затем Пуэрто-Рико и прилегающие к нему территории не позднее 1 января 2021 года может быть провозглашен 51-м штатом США.

Пуэрто-Рико перешел под контроль США в 1898 году после испано-американской войны. Жители архипелага являются гражданами Америки, однако не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе.

В 2017 году прошел очередной референдум, по итогам которого жители Пуэрто-Рико проголосовали за вхождение в состав США.

Ранее сообщалось, что в ноября 2018 года жители Калифорнии проголосуют за или против разделения на три штата. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Разъединенный штат Америки
Зачем предложили раздробить Калифорнию
Второго референдума по Brexit не будет
Несмотря на попытки оппозиции организовать новое голосование, в британском правительстве не планируют отменять решение о выходе страны из ЕС

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017