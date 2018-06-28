В США может появиться 51-й штат

Конгресс США рассмотрит законопроект о принятии в состав государства острова Пуэрто-Рико. Соответствующий законопроект опубликован на сайте американского парламента.



Документ был внесен представителем Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон (имеет только совещательный голос) и еще 37 конгрессменами из Республиканской и Демократической партий.

В случае принятия закона в конгрессе должны будут создать спецкомиссию, которая займется решением проблем, связанных с вхождением Пуэрто-Рико в состав США. После этого парламент должен будет упразднить принятые ранее в отношении острова законы. Затем Пуэрто-Рико и прилегающие к нему территории не позднее 1 января 2021 года может быть провозглашен 51-м штатом США.

Пуэрто-Рико перешел под контроль США в 1898 году после испано-американской войны. Жители архипелага являются гражданами Америки, однако не могут голосовать на выборах президента и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе.

В 2017 году прошел очередной референдум, по итогам которого жители Пуэрто-Рико проголосовали за вхождение в состав США.

Ранее сообщалось, что в ноября 2018 года жители Калифорнии проголосуют за или против разделения на три штата.