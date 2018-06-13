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В Калифорнии пройдет референдум по разделению на три штата

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Фото: Global Look Press/Ronen Tivony
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Инициатива о проведении референдума о разделении Калифорнии на три отдельных штата смогла собрать необходимое число голосов, так что 6 ноября 2018 года местные жители проголосуют за или против такого предложения. Об этом сообщает администрация штата. 

Идею преобразования штата выдвинул и проспонсировал миллиардер Тимоти Дайвер из Кремниевой долины. Его поддержали своими подписями 402 468 человек. 

В соответствии с инициативой Дайвера штат предлагается разделить на Калифорнию, Северную Калифорнию и Южную Калифорнию. В Северную Калифорнию войдут Сан-Франциско и Сакраменто, в Южную — Сан-Диего, Фресно, Керн и Ориндж. Калифорния же будет включать в себя Лос-Анджелес, Санта-Барбару и Вентуру.

Несмотря на то что сбор подписей завершился успешно, опрос SurwayUSA показывает, что 72% местных жителей штата проголосуют против разделения штата. Однако, даже если инициатива сможет набрать большинство голосов, сперва ее должны будут одобрить в Ассамблее правительства Калифорнии и в конгрессе США, отмечает «Интерфакс».

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