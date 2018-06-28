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В ДНР не исключили ввод Порошенко военного положения на Украине

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Президент Украины Петр Порошенко может ввести в стране военное положение из опасений лишиться власти и оказаться под следствием. Таким мнением поделился глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в четверг, 28 июня.

В ходе прямой линии с жителями республики Захарченко не исключил, что после ввода в стране военного положения Порошенко может отменить выборы президента. По мнению главы ДНР, под судом с потерей власти окажется не только нынешний президент Украины, но и бывший премьер Яценюк, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Турчинов и десятки чиновников.

«Поэтому проще сделать так, чтобы выборов там не было», — цитирует Захарченко «Донецкое агентство новостей».

22 июня украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений, созданный в Луганске, заочно приговорил президента Украины Петра Порошенко и еще семерых представителей нынешней администрации страны к пожизненному заключению.

УНТ также признал экс-премьера Украины Арсения Яценюка и действующего главу кабмина Владимира Гройсмана виновными в военных преступлениях в Донбассе.

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