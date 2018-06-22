Глава ЛНР прокомментировал решение трибунала в Донбассе по Порошенко

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник прокомментировал решение Украинского народного трибунала (УНТ) по восьми представителям государственной власти.

По его мнению, трибунал по расследованию военных преступлений Киева в Донбассе вынес правильный приговор. «Виновные должны понести наказание за преступления, совершенные против народа», — уверен он.

По словам Пасечника, УНТ представляет собой мощный механизм, который судит «преступное руководство Киева», согласно украинским законам.

«Ситуация меняется»

Решения инстанции прокомментировал политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik. По его словам, преступления украинских властей становятся настолько очевидны, что вскоре страны Запада не смогут их игнорировать.

«Киеву плевать на людей, которые там (в Донбассе. — iz.ru) живут, и украинские власти уверены, что мир всё равно не обратит внимания на их мнение. До последнего времени для этого были основания, потому что все заявления ДНР и ЛНР полностью игнорировались Западом. Но сейчас, думаю, ситуация меняется», — отметил политолог.

Он предположил, что это связано с изменением отношения Запада к Украине из-за того, что в Европе понимают: принятый Киевом закон об антикоррупционном суде не соответствует оговоренным условиям. Кроме того, там замечают, что Украина саботирует международные решения по выводу страны из кризиса.

«Я думаю, что Европа уже может начать обращать внимание на то, о чем говорят в Луганске и в Донецке. То, о чем заявил украинский народный трибунал в Луганске, — это, в принципе, секрет Полишинеля, преступления украинского режима против собственного народа очевидны. Запад до последнего времени это игнорировал, но это скоро может измениться», — сказал Осташко.

Он добавил, что на Украине начинается предвыборная кампания и Запад вряд ли хочет, чтобы «практически недееспособный президент» пошел на второй срок.

Используют в суде

По мнению публициста Армена Гаспаряна, решение народного трибунала имеет большой юридический вес и в будущем может быть использовано в суде, так как все доказательства собраны в соответствии с законом.

«То, что заранее уже обозначены позиции, я считаю, это абсолютно правильно, потому что тем самым показывается, что в Донбассе, в республиках существует право — ровно то, чего нет на Украине», — приводит слова эксперта «Пятый канал».

С чего всё началось

Украинский народный трибунал 22 июня заочно приговорил к пожизненному заключению и конфискации имущества президента Украины Петра Порошенко и еще семь человек, среди которых бывший премьер Арсений Яценюк и действующий глава правительства Владимир Гройсман.

«На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений <...> назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — заявила судья.

УНТ также признал экс-премьера Украины Арсения Яценюка и действующего главу кабмина Владимира Гройсмана виновными в военных преступлениях в Донбассе.

О создании народного трибунала объявили в самопровозглашенной ДНР еще в конце февраля 2018 года. Публичный суд занимается оценкой военных преступлений украинской власти и силовиков начиная с 2014 года. По словам инициаторов, трибунал проводится по законодательству Украины и в соответствии с международным правом, все судьи — граждане Украины.