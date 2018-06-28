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Украинские силовики дважды безуспешно атаковали позиции ДНР под Горловкой

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать позиции ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) под Горловкой, сообщили в четверг, 28 июня, в оперативном командовании ДНР.

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Первое наступление сорвалось в районе поселка Южное, затем ВСУ попытались перебросить на территорию республики диверсантов, но эта операция также провалилась.

Атаку близ Южного вели под прикрытием минометного и артиллерийского огня, однако ополченцы отбили ее. ВСУ понесли потери погибшими и не менее трех человек ранеными, передает «РИА Новости» со ссылкой на оперативное командование.

При переброске диверсантов их заметили и «поймали в огневую ловушку», отметили в ДНР.

Трое силовиков были ранены, группа отступила.

Со своей стороны украинский штаб операции объединенных сил (ООС) заявил, что вел «оборонительные бои» около поселка Южное под Горловкой. Погибли 25-летний боец, получивший ранение, и 58-летний командир роты, пытавшийся спасти раненого рядового, передает «Федеральное агентство новостей».

В апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о смене формата так называемой антитеррористической операции на операцию объединенных сил. Эта мера должна усилить роль украинских силовиков в урегулировании ситуации.

18 июня представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинили ВСУ в переброске в зону конфликта в Донбассе реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика».

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