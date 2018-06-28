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В Петербурге определят чемпиона мира по прыжкам на батуте

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Чемпионат мира по прыжкам на батуте пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 18 ноября. Первенство состоится в СКК «Петербургский», на соревнования ожидают более 2 тыс. спортсменов из 44 стран.

В Смольном рассказали, что для Петербурга принимать чемпионат подобного уровня — большая честь, передает телеканал «78». По словам чиновников, в городе находится одна из сильнейших в России и мире спортивных школ по прыжкам на батуте.

Ранее в четверг, 28 июня, сообщалось, что в Северной столице пройдет уникальная выставка раритетов телевизионной техники.

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