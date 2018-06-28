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Уникальная выставка раритетов телевизионной техники откроется в Петербурге

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Фото: Depositphotos
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Выставка телевизионной техники, изготовленной в том числе в 30-х годах прошлого века, начнет работу в Санкт–Петербурге 30 июня.

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Мероприятие под названием «Выставка уникальных экспонатов из коллекции Политехнического музея (Москва), НИИ Телевидения (Санкт-Петербург), Пятого канала и собраний частных коллекционеров, посвященная 80-летию начала эфирного программного электронного телевидения в России» проводится при поддержке Акционерного Банка «Россия» и Пятого канала.

Экспозиция приурочена к началу регулярного программного электронного вещания в СССР из Ленинграда, которое состоялось 7 июля 1938 года.

Проходить выставка будет на площадке «Шоу пространство «Ленинград Центр» на улице Потемкинская, дом 4, все желающие могут посетить ее до 19 июля.

Гости мероприятия увидят уникальные экспонаты и артефакты телевидения 1930-х годов, начиная с «механических приборов дальновидения» и первых мелкосерийных образцов «электронного» телевидения. Многие предметы полностью восстановлены, отмечают в пресс-релизе организаторы мероприятия.

Основной идеей выставки является создание целостной ретроспективы событий, начиная с «начала эры телевидения» до настоящего времени. Посетители увидят образцы телевизионной техники 30–90-х годов прошлого века и смогут проследить процесс создания Ленинградского телецентра и формирование Ленинградского телевидения.

В числе 70-ти раритетных экземпляров телевизионной и кинематографической техники есть редчайшие экспонаты. Например, на выставке будет показан телевизионный приемник «Б-2» (1933 год) и телевизионный приемник «ТК 1» (1938 год).

В марте стало известно, что Пятый канал можно будет смотреть не только в России, но и за рубежом. 2 апреля состоится запуск международной орбиты вещания.

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