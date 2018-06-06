«Пятый канал» открывает телевизионную выставку в Петербурге

«Пятый канал» и Политехнический музей открывают в Санкт-Петербурге уникальную выставку, посвященную 80-летию начала эфирного программного электронного телевидения в России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение портала iz.ru.

Идея экспозиции — создать целостную ретроспективу самых ярких и знаковых событий, начиная с «начала эры телевидения» до настоящего времени.

Вниманию посетителей представят более 70 уникальных экспонатов и артефактов телевизионной и кинематографической техники 30–60-х годов, начиная с «механических приборов дальновидения» и первых мелкосерийных образцов «электронного» ТВ.

Выставка будет открыта с 10 июня по 19 августа на площадке «Шоу-пространство «Ленинград Центр», которая располагается по адресу: ул. Потемкинская, дом 4.