Небензя назвал возможные темы беседы между Путиным и Трампом

Предстоящая встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет «давно ожидаемым началом» процесса налаживания двусторонних отношений, считает постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По его мнению, за саммитом должен последовать интенсивный диалог государств на всех уровнях. Дипломат отметил, что Москве и Вашингтону необходимо нормальное прагматичное сотрудничество.

«Можно ожидать, что будут затронуты вопросы двусторонних отношений, в которых хотелось бы видеть, мягко говоря, значительное улучшение. Кроме того, скорее всего, будут затронуты вопросы, касающиеся ситуации на Ближнем Востоке, в Сирии, на Украине», — цитирует российского постпреда ТАСС.

Переговоры президентов России и США пройдут в Хельсинки 16 июля. О месте и дате саммита удалось договориться после визита в Москву советника главы Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона. 27 июня он встречался с российским лидером, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными лицами.