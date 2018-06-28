Столтенберг поделился ожиданиями от встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет способствовать диалогу между РФ и НАТО. С таким заявлением 28 июня выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что взаимодействие между Москвой и Вашингтоном вписывается в проводимую альянсом политику в отношении России, которая сочетает оборону и диалог, сообщает «РИА Новости». При этом Столтенберг добавил, что диалог в данном случае является признаком силы, а не слабости.

Аналогичное заявление генсек НАТО уже делал 25 июня.

Лидеры России и США проведут переговоры в Хельсинки 16 июля. В пресс-службе Кремля сообщили, что главы государств обсудят перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что переговоры пройдут в формате те-а-тет, после чего Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.