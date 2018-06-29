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Матиас Йоргенсен: «О четвертьфинале с Россией говорить рано»

Футболист сборной Дании — о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира против Хорватии, вероятности встречи в плей-офф с хозяевами турнира и низком качестве игры с Францией
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В ближайшие выходные в России стартует плей-офф чемпионата мира по футболу. Один из матчей 1/8 финала состоится в Нижнем Новгороде, где встретятся команды Хорватии и Дании. Датчане уверенно заняли второе место в своей группе, опередив сборные Перу и Австралии, но уступив лидерство французам. Встреча с последними, состоявшаяся во вторник в Москве, стала первой на нынешнем мировом первенстве, где не было забито ни одного гола.

Более того, в этой игре обе команды продемонстрировали минимум голевых моментов. Пока этот матч считается специалистами самым невзрачным — он даже вызвал свист трибун «Лужников» после финального свистка. После матча «Известия» пообщались с защитником сборной Дании Матиасом Йоргенсеном, который прокомментировал претензии болельщиков, поделился ожиданиями от противостояния с хорватами и оценил возможность встретиться с командой России в четвертьфинале.

 Как оцените шансы сборной Дании в матче с командой Хорватии?

— Мы можем побороться за выход в четвертьфинал. Хорваты показали очень качественный футбол на групповом этапе. У них очень сильный состав, много игроков мирового уровня — особенно Лука Модрич. Их разгром Аргентины произвел фантастическое впечатление. Но мы верим, что способны обыграть хорватов. Считаю, что мы еще прибавим к следующему матчу по сравнению с тем, что уже показали в группе.

 Вы довольны качеством игры в последнем матче с Францией? Почему обе команды создали так мало моментов?

— Я думаю, ничья с такой сильной сборной, как Франция, — очень хороший результат. Это один из фаворитов турнира, но мы сумели сдержать таких классных футболистов, как Антуан Гризманн, Оливье Жиру и Усман Дембеле. У нас не совсем получилась игра в атаке, но мы старались находить возможность быстро выходить в оборону. К сожалению, не получилось.

 Что скажете о свисте трибун в адрес обеих команд? Зрители были явно недовольны качеством игры…

— Честно говоря, я не слышал этого свиста. С уважением отношусь к мнению болельщиков, но мы старались обыграть Францию и занять первое место. Просто в этот раз обе команды в обороне играли лучше, чем в атаке.

 В случае выхода в четвертьфинал вы можете сыграть в нем со сборной России — если она обыграет испанцев. Как оцениваете выступление хозяев турнира?

— Мне понравилась их игра в первых двух матчах. Они хорошо разрушают чужие атаки в середине поля, а впереди есть несколько интересных футболистов. В первую очередь — Черышев и Головин. Но я сейчас не хочу ничего говорить. Сначала нужно сыграть с Хорватией. И уже потом думать о четвертьфинале. Пока о четвертьфинале с Россией говорить рано. 

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