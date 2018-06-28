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Глава минэнерго США заявил о важности диалога с Россией

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Cheriss May
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Министр энергетики США Рик Перри по итогам переговоров с российским коллегой Александром Новаком заявил о важности сохранения диалога с Москвой.

Глава американского ведомства позитивно оценил состоявшуюся в Вашингтоне встречу. По его словам, у них с Новаком состоялся конструктивный диалог, в ходе которого стороны обсудили много вопросов.

«Есть вещи, по которым согласны. Есть вещи, по которым мы не согласны. Но это важно и для США, и для России, и для всего мира, чтобы диалог продолжался», — приводит слова Перри «РИА Новости».

При этом глава минэнерго США не стал отвечать на вопрос, будет ли он рекомендовать введение или продление антироссийских санкций. Он лишь отметил, что очень уважает Новака и с «нетерпением ждет» новых встреч с коллегой.

Накануне в ходе слушаний в сенате госсекретарь Майк Помпео заявил, что американские власти ведут переговоры с представителями европейских стран в надежде убедить их отказаться от российского газового проекта «Северный поток – 2».

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