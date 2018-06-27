Прямой эфир

Новак пообещал изучить призывы США не покупать нефть у Ирана

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

РФ оценит с правовой точки зрения закупки нефти у Ирана после угроз США. Об этом заявил во вторник, 26 июня, на брифинге в Вашингтоне министр энергетики РФ Александр Новак.

«Мы оценим с правовой точки зрения эту ситуацию. Меморандум, который мы (с Ираном. — Ред.) подписали в 2014 году, он действует», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос, продолжит ли Россия приобретать иранскую нефть после требования США импортерам отказаться от закупок углеводородов у Тегерана.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, который был подписан в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия). Сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций. Позднее американские власти несколько раз расширяли санкции против ИРИ.

8 июня американские власти попросили Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти за день до выхода страны из ядерного соглашения с Ираном в случае, если данное решение повлияет на цены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новак встретился с главой минфина США Мнучином в Вашингтоне
Новак обсудил с замглавы Еврокомиссии сотрудничество в сфере энергетики

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017