Новак пообещал изучить призывы США не покупать нефть у Ирана

РФ оценит с правовой точки зрения закупки нефти у Ирана после угроз США. Об этом заявил во вторник, 26 июня, на брифинге в Вашингтоне министр энергетики РФ Александр Новак.

«Мы оценим с правовой точки зрения эту ситуацию. Меморандум, который мы (с Ираном. — Ред.) подписали в 2014 году, он действует», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос, продолжит ли Россия приобретать иранскую нефть после требования США импортерам отказаться от закупок углеводородов у Тегерана.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, который был подписан в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия). Сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций. Позднее американские власти несколько раз расширяли санкции против ИРИ.

8 июня американские власти попросили Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти за день до выхода страны из ядерного соглашения с Ираном в случае, если данное решение повлияет на цены.